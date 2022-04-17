Губерниев считает, что комитет по этике не должен наказывать «Спартак» за посты в соцсетях

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заступился за пресс-службу «Спартака», которая опубликовала нашумевший пост после матча с казанским «Рубином».

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что слово «говно» литературное, да и спартаковцы делали отсылку на слова Леонида Слуцкого, так что комитет по этике РФС не должен наказывать «красно-белых» за этот пост. Комментатор отметил, что всё это часть шоу, так что он не против если кто-то подкинет дровишек, или, как бы выразился Слуцкий, набросит говна на вентилятор.

Напомним, что пресс-служба «Рубина» заменила слова Соболева на крики дельфина. «Спартак» же на это ответил постом, в котором сделал отсылку на известную фразу «Мы говно» Леонида Слуцкого.