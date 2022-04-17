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«Когда туалеты на стадионе «Спартака» станут удобными, то фекальная тематика снизится»: Уткин ответил Зареме

17 Апреля 2022 • 12:34 Комментировать (2)

Комментатор Василий Уткин в своём телеграм-канале ответил Зареме Салиховой, которая упрекнула журналиста в любви к фекальной теме.

Уткин написал, что «Спартаку» нужно на своём стадионе поставить датчики дыма в туалетах, чтобы всё говно отправилось туда, куда ему и место, а именно в канализацию. Комментатор отметил, что когда туалеты на стадионе станут удобными, то и фекальная тематика резко снизится. Василий в конце своего поста передал Салиховой свой «ароматический привет».

Напомним, что до этого комментатор Тимур Журавель пожаловался на то, что в туалете стадиона «Спартака» постоянно курят.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин Зарема Салихова
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