«Когда туалеты на стадионе «Спартака» станут удобными, то фекальная тематика снизится»: Уткин ответил Зареме

Комментатор Василий Уткин в своём телеграм-канале ответил Зареме Салиховой, которая упрекнула журналиста в любви к фекальной теме.

Уткин написал, что «Спартаку» нужно на своём стадионе поставить датчики дыма в туалетах, чтобы всё говно отправилось туда, куда ему и место, а именно в канализацию. Комментатор отметил, что когда туалеты на стадионе станут удобными, то и фекальная тематика резко снизится. Василий в конце своего поста передал Салиховой свой «ароматический привет».

Напомним, что до этого комментатор Тимур Журавель пожаловался на то, что в туалете стадиона «Спартака» постоянно курят.