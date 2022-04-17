Губерниев высказался о постах «Рубина» и «Спартака»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился с журналистами своим мнением по поводу нашумевших публикаций «Рубина» и «Спартака».

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что главное, чтобы СММ-службы обеих команд не пошли в рукопашную. Комментатор отметил, что в остальном это прекрасная история, в которой обе стороны могут упражняться в остротах.

Напомним, что «Рубин» заменил слова Соболева в одном из интервью на крики дельфинов. В ответ на это спартаковцы выложили пост, в котором была отсылка на фразу Леонида Слуцкого после вылета с Евро-2016 года.