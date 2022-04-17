Аршавин высказался о возможном возвращении Щетинина из «Ростова» в «Зенит»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин поделился с журналистами своим мнением по поводу возможного возвращения Кирилл Щетинина в питерский клуб из «Ростова».

Аршавин сказал «Чемпионату», что Щетинин воспользовался своим шансом в «Ростове» и показал, что является очень талантливым игроком. Андрей отметил, что все дальше будет зависеть от «Ростова», ведь у команды есть опция выкупа после окончания этого сезона за вполне адекватную сумму.

Напомним, что Кирилл Щетинин выступает за «Ростов» на правах аренды. В этом сезоне полузащитник провёл в РПЛ семь матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.