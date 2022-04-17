Тальби рассказал, чем хорош Слуцкий

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби поделился мнением о главном тренере казанской команды Леониде Слуцком.

«Слуцкий — очень известный тренер. Думаю, он легенда России. В середине сезона мы потеряли очень много игроков и Слуцкий — лидер в этой ситуации. Он проделывает хорошую работу», — приводит слова Тальби «Спорт-Экспресс».

Тальби отметил, что в последних матчах казанцам немного не повезло, но пообещал, что «Рубин» будет становиться лучше.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Под его руководством команда сумела занять четвёртое место в РПЛ по итогам сезона 2020/2021. В текущем розыгрыше казанцы занимают 12-ю строчку после 25 проведённых матчей.