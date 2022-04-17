Тальби: «Я буду сражаться за «Рубин»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби рассказал, почему принял решение остаться в России, а также поделился мнением о своём будущем в казанской команде.

«Рубин» мне многое дал». Хочу сражаться за тренера, президента, партнёров и фанатов. Я не могу просто так уйти, как это сделали остальные. Я уверен, что всё будет хорошо», — приводит слова Тальби «Спорт-Экспресс».

Однако футболист не смог ответить на вопрос, останется ли он в России на следующий сезон, заявив, что ситуация прояснится летом.

Тальби перешёл в «Рубин» из итальянского «Беневенто» в августе прошлого года. В текущем сезоне 23-летний защитник провёл за казанцев 21 матч, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Действующий контракт Тальби с «Рубином» рассчитан до лета 2025 года.