Промес рассказал, когда вернётся на поле

Голландский полузащитник «Спартака» Куинси Промес рассказал журналистам о том, когда вернётся на поле после повреждения.

Промес сказал «Спорт-Экспрессу», что он ещё точно не знает, когда сможет полностью восстановиться и вернуться на поле. Куинси отметил, что очень хочет сыграть в столичном дерби с ЦСКА. Голландец добавил, что сделает всё возможное для того, чтобы сыграть в матче с «армейцами».

Напомним, что спартаковцы сыграют с ЦСКА в рамках четвертьфинала Кубка России. Встреча состоится 20 апреля.