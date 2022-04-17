«При слове на букву «г» Василий оживает»: Зарема ответила Уткину

Зарема Салихова ответила комментатору Василию Уткину, который посмеялся над работой СММ-службы московского «Спартака».

Как приводит слова Заремы «Спорт-Экспресс», при слове на букву «г» комментатор оживает, расправляет плечи и блещет, как ему кажется, остроумием. Салихова отметила, что Уткин мнит себя касаткой, когда можно порассуждать о фекальных массах в контексте российского футбола.

Напомним, что Василий Уткин в своём телеграм-канале назвал пост СММ-службы «Спартака» после матча с «Рубином» «испражнением в остроумии».