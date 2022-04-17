Каррера рассказал, на какой итальянский клуб похож «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил «Спартак» и «Зенит» с итальянскими грандами.

«Спартак похож на «Ювентус», потому что так же выиграл много трофеев и имеет большую армию болельщиков, а «Зенит» больше напоминает «Милан» или «Интер» из-за стиля игры и её качества», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, итальянский специалист возглавлял красно-белых в 2016-2018 годах. Под руководством Карреры «Спартак» выиграл чемпионат России в сезоне 2016/2017. Это чемпионство стало первым для московского клуба с 2001 года.

В текущем розыгрыше РПЛ после 25 проведённых матчей красно-белые располагаются на 9-й строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 31 набранное очко. Сейчас командой руководит другой итальянец Паоло Ваноли.