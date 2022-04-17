Шахматист Карякин: Мы со «Спартаком» оказались в похожей ситуации

Известный российский шахматист Сергей Карякин высказался по поводу отстранения московского «Спартака» от еврокубков.

Карякин сказал «Р-Спорт», что он был просто шокирован, когда узнал о том, что московскую команду отстранили от еврокубков. Шахматист отметил, что они со «Спартаком» оказались в похожей ситуации, хотя они честно делали свою работу и получили дисквалификацию только из-за того, что представляют Россию.

Напомним, что Карякин был дисквалифицирован на полгода. «Спартак» же был отстранён от Лиги Европы, где «красно-белые» должны были сыграть в рамках 1/8 финала с «Лейпцигом».