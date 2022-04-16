Ваноли прокомментировал будущую игру против ЦСКА в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли отметил, что является самым важным в будущей игре против ЦСКА в рамках 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Такие встречи притягивают вопросы относительно менталитета победителя.

Будущий матч с ЦСКА самый важный для меня в сезоне? Не скажу так. В этом году сложно найти мотивацию. Лично у меня есть стимул продолжать работать в полном объеме. Я должен помочь ребятам вырасти, прогрессировать. Моя задача — вернуть команду на вершину таблицы.

Нам нужно прогрессировать от матча к матчу. Мы несем огромную ответственность, когда надеваем эту майку» — сказал Ваноли изданию «Спорт-Экспресс».