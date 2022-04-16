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Ваноли назвал главную проблему «Спартака»

16 Апреля 2022 • 23:17 Комментировать

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли назвал главную проблему команды и высказался относительно результата игры.

«В первом тайме играли очень медленно. Нужно играть на опережение. Нам не хватило скорости в передачах. Между линиями плохо ищем своих игроков. С такой командой, как «Рубин», всегда играть очень тяжело.

Во второй тайме мы сыграли в 4 защитника. Здесь есть логика: фланги будут действовать более активно, ведь впереди двое нападающих. Во втором тайме мы сыграли так, как нужно.

Проблема «Спартака» — психология и характер. Нам нужно прибавить в отношении менталитета победителя» — сказал Ваноли изданию «Спорт-Экспресс».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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