Ваноли назвал главную проблему «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли назвал главную проблему команды и высказался относительно результата игры.

«В первом тайме играли очень медленно. Нужно играть на опережение. Нам не хватило скорости в передачах. Между линиями плохо ищем своих игроков. С такой командой, как «Рубин», всегда играть очень тяжело.

Во второй тайме мы сыграли в 4 защитника. Здесь есть логика: фланги будут действовать более активно, ведь впереди двое нападающих. Во втором тайме мы сыграли так, как нужно.

Проблема «Спартака» — психология и характер. Нам нужно прибавить в отношении менталитета победителя» — сказал Ваноли изданию «Спорт-Экспресс».