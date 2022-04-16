Соболев об игре с «Рубином»: «Тяжело вскрывать оборону, если 10 человек около штрафной»

Александр Соболев, нападающий московского «Спартака», подвел итоги встречи своей команды с «Рубином» в рамках 25-го тура РПЛ.

«Нечего сказать, потеряли 2 важных очка. Не получалось забить. Тяжело вскрыть оборону соперника, когда 10 человек бегают около штрафной.

Как взаимодействуем с Николсоном? Наша задача — играть в 2 форварда. Не знаю, что сказать» — сказал Соболев «Матч ТВ».

Следует отметить, что Александр забил гол в ворота «Рубина» и прервал сухую серию с ноября 2021 года.

Дополнительно Соболева признали лучшим футболистом встречи.