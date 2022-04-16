Защитник «Спартака» прокомментировал игру с «Рубином»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал результаты игры с «Рубином» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

«Рубин» выполнил главную задачу — сыграли очень компактно. Я когда давал интервью в перерыве, слышал комментарии Бакаева о плане на матч. Они сыграли вторым номером и не дали нам много свободного пространства. Они знали, что мы будем работать с флангов, ведь у нас высокие нападающие. Моменты были, мы создали их достаточно. Теперь задача — реализация. Будем продолжать работать на тренировках. Голы придут, нужно подождать» — сказал Чернов изданию «Чемпионат».

Также Чернов добавил комментарии Хлусевича. Экс-футболист тульского «Арсенала» отметил, что моментов у его команды было гораздо меньше, а голов больше. Проблема с реализацией остро встала перед «Спартаком».