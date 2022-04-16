Игнатьев: «У «Рубина» настроение гораздо лучше, чем ранее»

Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев высказался относительно игры против «Спартака» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

«Спартак» дал нам играть. Мы часто выбегали в контратаки. В первом тайме воспользовались шансом, а во втором резко сели. Как только начали отбиваться, появились проблемы. Тут же пропустили гол. Счет на табло закономерен. Настроение у «Рубина» получше, чем ранее. Нам в концовке много раз не везло. Залетало все подряд» — сказал Игнатьев изданию «Чемпионат».

Также футболист добавил, что для фактически новой команды понадобится гораздо больше времени. Ребята должны сыграться. Классных игроков достаточно. Нужно работать, получать практику на поле и биться до конца. Коллектив мощно настраивается на каждую игру и дарить очки никому не планирует.