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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голкипер «Рубина» высказался о ничейном результате со «Спартаком»

16 Апреля 2022 • 22:30 Комментировать

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал игру против «Спартака» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

«Тяжелая игра. Это хорошо, что взяли 1 балл. Теперь полегче психологически будет. Я орал весь матч. Пытался пацанов подгонять. Докричаться тяжело, но мы разберём эти моменты. У нас была установка играть гораздо выше, а пацаны решили перестраховаться. Отсюда у «Спартака» моменты были. Если бы отработали так, как в первом тайме, моментов у них было бы меньше» — сказал Дюпин изданию «Чемпионат».

Также Дюпин добавил, что пусть «Рубин» и пострадал больше всех из-за ухода легионеров, но следует найти резервы и продолжать выступления на высоком уровне. Голкипер верит в команду, ибо здесь сконцентрировано большое число молодых футболистов.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Юрий Дюпин
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