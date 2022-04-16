Ваноли: «Бакаев — важный футболист для «Спартака», как и Джикия с Черновым»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал важность каждого футболиста в команде при текущем положении.

«Каждый день отслеживаем состояние Промеса. По поводу Мозеса, думаю, ничего серьёзного не будет.

У нас каждый игрок на счету. Каждый играет важную роль. Бакаев — один из них. Вы не можете понять и наблюдать за движением команды. Сегодня я увидел прогресс у Пруцева. Мы продолжаем работу. Прогресс виден у всех. Нам нужно побеждать. Бакаев играет такую же роль, как и Джикия, и Чернов» — сказал Ваноли изданию «Чемпионат».