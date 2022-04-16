Мостовой: «Иностранцы приезжают в «Спартак» зарабатывать деньги и отдыхать»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал положение главного тренера Паоло Ваноли в Москве.

«Сколько Ваноли проработает в Москве? Вообще нет смысла об этом говорить. Сколько в «Спартаке» происходит перестановок? А сегодня вообще нет смысла о будущем переживать. Европы нет, в чемпионате вообще мотивация отсутствует. Везде бан. Руй Витория дал результат в Лиге Европы, а через день ему сообщили об увольнении. Иностранцы едут сюда зарабатывать деньги и отдыхать. Что-то рассказывают нам 15 лет, а понять этот футбол сложно» — сказал Мостовой изданию «Чемпионат».