Слуцкий: «Рубин» — самая пострадавшая сторона РПЛ»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал понять, что его команда — наиболее пострадавшая сторона в РПЛ.

«Выглядели достойно и до этой игры. Где-то нам попросту не повезло. Есть проблема со скамейкой. «Рубин» — самая пострадавшая сторона в РПЛ. Разговоры о том, что спортивный принцип не был нарушен, меня просто удивляют. Сегодня практически нереальной перестроить команду. Ушел ряд игроков. Любой добытый балл равен победе. Пацаны проходят тест прямо в боевых условиях.

На сборах я даже представить себе не мог, что состав будет именно таким» — сказал Слуцкий изданию «Чемпионат».