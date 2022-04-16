Гендиректор «Рубина»: Слуцкий не виноват в том, что сейчас происходит с командой

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в разговоре с журналистами заступился за главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого.

Сайманов сказал «РБ-Спорт», что считает Слуцкого высококлассным специалистом, который вообще не виноват в том, что сейчас происходит в казанском клубе. Гендиректор отметил, что из «Рубина» уехали почти все основные футболисты, так что к тренеру тут бессмысленно предъявлять какие-то претензии.

Напомним, что на данный момент казанская команда под руководством Леонида Слуцкого занимает лишь 12-ю строчку в турнирной таблице.