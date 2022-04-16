«Спартак» поздравил Руя Виторию с днём рождения

Московский «Спартак» в своём телеграм-канале поздравил португальского специалиста Руя Виторию с днём рождения.

«Красно-белые» поздравили португальского наставника с 52-летием и пожелали ему удачи в карьере. Напомним, что Руй Витория в декабре прошлого года был отправлен в отставку с поста главного тренера московской команды. На данный момент португальский специалист всё ещё находится без работы.

Под руководством Витории спартаковцы сумели занять первую строчку в группе в Лиге Европы с «Легией», «Лестером» и «Наполи».