Ловчев: Соболев сильно сдал

Известный экс-игрок, а ныне эксперт Евгений Ловчев рассказал о том, что думает по поводу нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Ловчев сказал «Советскому спорту», что форвард «красно-белых» в последнее время очень сильно сдал. Эксперт отметил, что Соболев средний игрок со средним обучением, которому не хватает класса для того, чтобы переломить свою неудачную серию.

Напомним, что в этом сезоне Александр Соболев провёл в российском чемпионате в составе «Спартака» 21 встречу. Форвард отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.