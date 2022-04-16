Заика: Неприятно, когда люди называют «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

Российский защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал о том, как относится к тому, что многие люди называют «барсов» фарм-клубом питерского «Зенита».

Заика сказал «РБ-Спорт», что подобные разговоры уже всем надоели, но своей игрой в этом сезоне футболисты «Сочи» точно расставили все точки над «i» и окончательно закрыли эту тему. Кирилл отметил, что ему было очень неприятно, когда люди называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита».

Напомним, что «Сочи» в этом сезоне набрал четыре очка в двух матчах с «Зенитом». «Барсы» на данный момент идут на четвёртом месте в таблице.