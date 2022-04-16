Зарема: Жаль, что за пределы России величие «Зенита» не распространяется

Зарема Салихова ответила президенту «Зенита» Александру Медведеву, который напомнил о том, что недавно питерский клуб разгромил «Спартак» со счётом 7:1.

Салихова сказала «Чемпионату», что ей очень жаль, что величие питерской команды не распространяется за пределами России. Напомним, что «Зенит» в этом сезоне занял третье место в группе в Лиге чемпионов и в первом же раунде плей-офф вылетел из Лиги Европы от испанского «Бетиса».

Спартаковцы на данный момент занимают лишь девятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.