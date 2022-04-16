Ловчев усомнился в том, что «Динамо» является конкурентом «Зенита»

Известный экс-футболист, а ныне эксперт Евгений Ловчев высказался по поводу шансов московских динамовцев на чемпионский титул в этом сезоне.

Ловчев сказал Sport24, что сейчас все почему-то считают, что «Динамо» является конкурентом «Зенита», но это не так. Эксперт отметил, что между командами большая разница, а питерцы могут не выиграть титул только в том случае, если сами где-то продурят.

Напомним, что «Динамо» после победы над «Ахматом» догнало «Зенит» в турнирной таблице, но у питерского клуба есть ещё одна игра в запасе.