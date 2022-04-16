Агент Азмуна не исключил возвращение форварда в Россию

Агент иранского форварда «Байера» Сердара Азмуна высказался по поводу возможного возвращения игрока в российский чемпионат.

Агент Мехди Хагитали сказал «Матч ТВ», что невозможно предсказать, что будет дальше, ведь сейчас очень непростое время. Мехди отметил, что Азмуну очень нравится играть в России, ведь иначе форвард не провёл бы девять лет в РПЛ, так что вариант с его возвращением вполне возможен в будущем.

Напомним, что этой зимой Сердар Азмун сменил питерский «Зенит» на леверкузенский «Байер». В Бундеслиге иранец провёл четыре матча, но результативными действиями пока не отметился.