Португальский полузащитник расторг контракт с «Уфой»

Португальский полузащитник «Уфы» Тьягу Родригеш принял решение покинуть российскую команду.

Как сообщает пресс-служба команды из Башкортостана, 30-летний португальский футболист решил расторгнуть соглашение с «Уфой» по обоюдному согласию сторон. В уфимский клуб Родригещ перебрался этой зимой. До этого Тьягу защищал цвета команды «Аль-Хазем» из чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, что в этом сезоне Тьягу Родригеш провёл в российском чемпионате четыре поединка, в которых получил две жёлтые карточки.