Гендиректор «Рубина»: У меня отобрали легионеров и это катастрофа

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов пожаловался журналистам на массовый отъезд легионеров из казанской команды.

Сайманов сказал «РБ-Спорт», что он потратил огромные деньги для того, чтобы усилить команду, а у него просто взяли и отобрали легионеров. Функционер назвал эту ситуацию настоящей катастрофой. Гендиректор добавил, что просто не понимает, кто его будет поддерживать в этой ситуации и что делать дальше.

Напомним, что из-за ситуации на Украине многие иностранные футболисты и тренеры приняли решение покинуть российские команды.