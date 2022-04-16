Ваноли почувствовал «спартаковский дух»

Итальянский наставник «Спартака» Паоло Ваноли рассказал журналистам, что уже успел почувствовать «спартаковский дух».

Ваноли сказал клубной пресс-службе, что уже прочувствовал знаменитый «спартаковский дух». Итальянский специалист отметил, что он очень надеется, что в ближайшее время соберётся полный стадион болельщиков, которые будут в полную силу поддерживать одну из самых больших команд России.

Напомним, что на данный момент «красно-белые» под шефством Паоло Ваноли занимают лишь девятую строчку в таблице.