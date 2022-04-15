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Кавазашвили: Буду рад, если Свинов заиграет в «Спартаке»

15 Апреля 2022 • 13:36 Комментировать

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на слова вратаря «Спартака» Ильи Свинова, который в интервью ответил на критику ветерана.

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что не хотел оскорбить молодого голкипера, а лишь переживал за его будущее. Эксперт отметил, что близкие должны были подсказать Свинову, что слишком рискованно ехать в команду, где уже есть два сильных вратаря. Экс-голкипер добавил, что будет только рад, если Свинов всё же заиграет в «Спартаке».

Напомним, что Илья Свинов перебрался в московскую команду этой зимой из воронежского «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Илья Свинов
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