Орлов: Дзюба нужен «Зениту»

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что опытный форвард «Зенита» Артём Дзюба еще пригодится питерской команде.

Орлов сказал «РБ-Спорт», что такой опытный и маститый футболист нужен любой команде. Комментатор отметил, что, возможно, Дзюба уже не лидер атаки, но он является своеобразным дядькой наставником для молодых игроков и всё ещё способен приносить большую пользу питерскому клубу.

Напомним, что Артём Дзюба в этом сезоне провёл в российском чемпионате 23 поединка, в которых забил десять мячей и сделал пять голевых передач.