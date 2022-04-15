В «Сочи» высказались по поводу продления контракта с Джанаевым

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал журналистам о том, собирается ли сочинская команда продлевать соглашение с опытным голкипером Сосланом Джанаевым.

Рубашко сказал «Чемпионату», что сочинский клуб не будет рассказывать журналистам о том, с кем контракты будут продлены, а с кем нет. Функционер отметил, что комментировать подобные слухи точно никто не будет.

Напомним, что действующее соглашение Джанаева с «барсами» рассчитано до июня этого года. В этом сезоне голкипер провёл в российском чемпионате 13 матчей, в четырёх из которых сумел отыграть на ноль.