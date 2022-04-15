Белоус высоко оценил работу Юрана в «Химках»

Известный функционер Юрий Белоус поделился с журналистами своим мнением по поводу работы Сергея Юрана в подмосковных «Химках».

Белоус сказал Betonmobile.ru, что работа Юрана в подмосковной команде заслуживает большого уважения. Функционер отметил, что общался с некоторыми футболистами «Химок», которые хвалят тренировочный процесс и хорошую обстановку в коллективе. Белоус добавил, что даже с трибуны видно, как Юран здорово управляет командой.

Напомним, что на данный момент подмосковный клуб под шефством Юрана занимает 13-ю строчку в турнирной таблице.