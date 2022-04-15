Гендиректор «Зенита» высказался по поводу продления контракта с Дзюбой

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал журналистам о возможном продлении контракт с опытным форвардом Артёмом Дзюбой.

Медведев сказал «РБ-Спорт», что при выполнении определённых условий действующее соглашение Дзюбы будет автоматически продлено. Гендиректор «Зенита» отметил, что невыполнение этих условий не исключает продление, так как стороны могут договориться. Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что контракт Дзюбы будет автоматически продлён на следующий сезон.

В этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 23 встречи, в которых забил десять голов и сделал пять ассистов.