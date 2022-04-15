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Свинов ответил Кавазашвили, который заявил, что вратарь загубит карьеру в «Спартаке»

15 Апреля 2022 • 11:45 Комментировать

Голкипер «Спартака» Илья Свинов ответил Анзору Кавазашвили, который недавно заявил о том, что молодой вратарь загубит себе карьеру в московской команде.

Свинов сказал Sport24, что ему нравится читать подобные высказывания, ведь на них всегда хочется ответить делом. Илья отметил, что время покажет, кто был прав. Вратарь добавил, что если верить в усердный труд и быть честным перед самим собой, то шанс проявить себя обязательно появится.

Напомним, что Илья Свинов перебрался в московский «Спартак» этой зимой из воронежского «Факела».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Илья Свинов
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