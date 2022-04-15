«Динамо» хочет подписать полузащитника «Спартака-2»

Молодой полузащитник «Спартака-2» Степан Оганесян попал в сферу интересов московского «Динамо».

По информации «Матч ТВ», 20-летний российский футболист может летом перебраться в московское «Динамо», которое хотело бы заполучить талантливого игрока из второй команды «Спартака». Стоит отметить, что в услугах Оганесяна также заинтересованы «Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат».

В этом сезоне Степан Оганесян провёл в подэлитном дивизионе в составе «Спартака-2» 31 встречу и отметился шестью забитыми мячами.