Мелкадзе считает, что Руй Витория мог привести «Спартак» к чемпионству

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о том, как ему работалось в «Спартаке» с тренером Руем Виторией.

Мелкадзе сказал «Спорт-Экспрессу», что у него остались очень приятные впечатления от работы с португальским специалистом. Форвард отметил, что до сих пор не совсем понимает, по каким причинам руководство «Спартака» отправило тренера в отставку. Георгий добавил, что Витория вполне мог привести «красно-белых» к чемпионскому титулу.

Напомним, что зимой Руй Витория был отправлен в отставку. Его место занял итальянский тренер Паоло Ваноли.