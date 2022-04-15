Лещенко: «Спартак» при Ваноли начал играть в интересный и атакующий футбол

Именитый артист Лев Лещенко поделился с журналистами своим мнением по поводу игры московского «Спартака» в последних матчах.

Лещенко сказал «Чемпионату», что спартаковцы должны в ближайшее время набрать форму. Артист отметил, что при Паоло Ваноли «красно-белые» начали играть в весьма интересный и атакующий футбол, но вот стабильно побеждать у московской команды пока не получается.

Напомним, что «Спартак» под шефством Паоло Ваноли на данный момент занимает лишь девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.