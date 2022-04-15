Лещенко согласен с тем, что «Зенит» не доминирует в РПЛ

Известный российский артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко заявил, что согласен со словами Сергея Семака о том, что «Зенит» не доминирует в российском чемпионате.

Лещенко сказал «Чемпионату», что сейчас не стоит говорить о доминировании питерской команды в российском чемпионате. Артист отметил, что рядом с «Зенитом» сегодня могут встать ещё несколько команд, среди которых «Динамо» и ЦСКА.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга под шефством Сергея Семака на данный момент лидирует в таблице и опережает динамовцев на три очка.