Мелкадзе: Особые отношения «Сочи» и «Зенита»? Это даже смешно обсуждать

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался по поводу постоянных слухов об особых отношениях между сочинской командой и питерским «Зенитом».

Мелкадзе сказал «Спорт-Экспрессу», что это даже смешно обсуждать, ведь в этом сезоне футболисты «Сочи» забрали у «Зенита» четыре очка. Форвард отметил, что если бы между командами действительно были какие-то особые отношения, то подобные результаты были бы просто невозможными.

Напомним, что «Сочи» под руководством Владимира Федотова на данный момент занимает четвёртую строчку в таблице.