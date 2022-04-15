Мелкадзе: Талалаев? Вообще не хочу его обсуждать

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе в разговоре с журналистами рассказал о совместной работе с Андреем Талалаевым в грозненском «Ахмате».

Мелкадзе сказал «Спорт-Экспрессу», что не хочет обсуждать Талалаева, с которым у него было явное недопонимание. Георгий отметил, что всё то, что произошло между ним и тренером, останется между ними. Форвард добавил, что с Владимиром Федотовым ему гораздо приятнее работать, чем с Талалаевым.

Напомним, что в прошлом сезоне Георгий Мелкадзе провёл в составе «Ахмата» в РПЛ 19 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.