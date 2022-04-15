Свинов: Не понимаю, как можно писать гадости в адрес Федуна

Голкипер «Спартака» Илья Свинов в разговоре с журналистами высказался по поводу владельца московской команды Леонида Федуна.

Свинов в интервью Sport24 сказал, что он до сих пор не может понять, как можно писать столько гадостей в адрес Леонида Федуна, который вкладывает огромные деньги в команду и делает для «Спартака» просто космические вещи. Илья отметил, что таких людей, как Федун, в России очень мало.

Напомним, что спартаковцы на данный момент занимают девятую строчку в турнирной таблице РПЛ.