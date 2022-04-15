Изидор рассказал, какие клубы РПЛ наиболее известны во Франции

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал журналистам о том, какие российские команды наиболее известны во Франции.

Изидор сказал «Чемпионату», что «Локомотив» является одним из трёх клубов, о которых много знают во Франции. Вильсон отметил, что у него на родине также известны питерский «Зенит» и московский ЦСКА. О «Спартаке» во Франции знают не так хорошо.

Напомним, что в этом сезоне Вильсон Изидор провёл в российском чемпионате пять матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.