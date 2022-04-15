Колосков считает, что «Зенит» не доминирует в РПЛ

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами своим мнением по поводу питерского «Зенита».

Колосков сказал «Чемпионату», что не понимает, о каком доминировании «Зенита» может идти речь, если питерский клуб опережает «Динамо» лишь на три очка. Почётный президент РФС отметил, что когда команда выигрывает 28 из 30 матчей в чемпионате, вот это действительно доминирование. Колосков добавил, что в этом сезоне подопечные Сергея Семака проигрывали слабым командам и часто показывали не самую выразительную игру.