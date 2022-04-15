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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков считает, что «Зенит» не доминирует в РПЛ

15 Апреля 2022 • 09:51 Комментировать

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами своим мнением по поводу питерского «Зенита».

Колосков сказал «Чемпионату», что не понимает, о каком доминировании «Зенита» может идти речь, если питерский клуб опережает «Динамо» лишь на три очка. Почётный президент РФС отметил, что когда команда выигрывает 28 из 30 матчей в чемпионате, вот это действительно доминирование. Колосков добавил, что в этом сезоне подопечные Сергея Семака проигрывали слабым командам и часто показывали не самую выразительную игру.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Вячеслав Колосков
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