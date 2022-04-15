Мелкадзе: Если бы не уволили Виторию, то я бы остался в «Спартаке»

Российский форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал журналистам подробности своего ухода из московского «Спартака».

Мелкадзе сказал «Спорт-Экспрессу», что в сочинской команде нет такого давления, как в «Спартаке». Георгий отметил, что если бы Руя Виторию не уволили, то он бы не ушёл из московского клуба. Форвард добавил, что после прихода в команду Паоло Ваноли ему выдвинули условия: либо играть за «Спартак-2», либо уходить, но никакой обиды на «Спартак» он за это не держит.

Напомним, что в этом сезоне Георгий Мелкадзе провёл в составе «Сочи» в РПЛ шесть матчей, в которых отметился одним забитым мячом.