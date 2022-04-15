Пять игроков РПЛ были в марте проверены на допинг

Представители РУСАДА в марте протестировали пятерых российских футболистов, которые выступают в РПЛ.

По информации ТАСС, на допинг в прошлом месяце были проверены пять игроков из клубов элитного дивизиона. Пробы были взяты у полузащитников «Краснодара» Александра Черникова и Никиты Кривцова, защитников «Ростова» Андрея Ланговича и Виктора Мелехина, а также у полузащитника столичного «Спартака» Даниила Пруцева.

Стоит отметить, что в прошлом году в общей сложности представители РУСАДА протестировали 73 футболистов.