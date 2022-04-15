Мелкадзе: «Федотов здорово одевается»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о своём отношении к главному тренеру команды Владимиру Федотову.

«Он очень сильный тренер в плане психологии и тактики. Из особенностей — чувство стиля. Федотов здорово одевается. Причём я не про бренды, а именно про подбор одежды — пиджак, рубашка. Смотрится солидно», — приводит слова Мелкадзе «СЭ».

25-летний россиянин перешёл в «Сочи» из «Спартака» минувшей зимой в качестве свободного агента.

В текущем сезоне форвард провёл за «Сочи» семь матчей, в которых забил один мяч.