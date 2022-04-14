Ракицкий помог «Шахтеру» обыграть «Лехию» в товарищеском матче

Донецкий «Шахтер» победил польскую «Лехию» в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе победителей в матче принял участие экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий. На 77-й минуте он получил желтую карточку, а спустя 6 минут был заменен.

Украинские СМИ заметили, что перед матчем Ракицкий впервые, когда футболист исполнял гимн страны перед матчем. Отмечается, что ранее защитник всегда молчал, даже на матче между сборными.

Напомним, 32-летний Ракицкий защищал цвета «Зенита» с января 2019 года. Он перешел из донецкого «Шахтера» за 7,5 млн евро. За время, проведенное в России Ракицкий принял участие в 78 матчах в РПЛ, поразил ворота соперников пять раз и отдал восемь голевых передач.

В составе «Зенита» он трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок России и дважды Суперкубок страны.