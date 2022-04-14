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Черчесов: «Пока не думали о том, чтобы приглашать Дзюбу в «Ференцварош»

14 Апреля 2022 • 20:55 Комментировать

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на возможное приглашение форварда «Зенита» Артема Дзюбы в свою нынешнюю команду.

««Не знаю, кто говорит о том, что мне надо забирать Артёма к себе в «Ференцварош». Дзюба топ-футболист, но пока мы об этом не думали», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

58-летний специалист добавил, что в команде зимой прошла хорошая селекционная работа и все трансферы были осуществлены с одобрения самого Черчесова.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба сыграл в 33 матчах во всех турнирах, смог поразить ворота соперников 12 раз и отметился 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Станислав Черчесов Артём Дзюба
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