Самедов назвал «футбольным паразитом» Лельчук, обвинившая его в домогательствах

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов в грубой форме ответил футбольному агенту Полине Лельчук, которая обвинила экс-футболиста в херассменте.

«Ну смотрите, есть паразиты, которые к футболу никакого отношения не имеют», — сказал Самедов «Чемпионату».

Ранее Лельчук в эфире «Матч ТВ» заявила, что Самедов оказывал ей знаки внимания и интересовался семейным положением. Она добавила, что бывший игрок звонил ей среди ночи кричал и ругался матом.

Накануне Самедов покинул пост селекционера в московском «Локомотиве». Он заявил, что покинул команду по обоюдному согласию с руководством.

Он проработал на должности с января 2022 года.

«Локомотив» в турнирной таблице занимает пятое место. Команда после 23 туров набрала 37 очков. В следующем матче «железнодорожники» на выезде сыграют против «Ростова».